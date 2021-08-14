14 августа 17:00 О матче
Верес 1
Ворскла 1
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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В сексуальном платье без нижнего белья: как празднует день рождения звезда футбола

Андрей Трофимов
14 августа, 19:49
Лорен Сессельманн сегодня исполнилось 38 лет. Бронзовая призерка Олимпийских игр отпраздновала день рождения в Майами

Лорен Сессельманн играла за сборную Канады / Фото: Instagram

Одна из самых сексуальных футболисток планеты Лорен Сессельманн сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 38 лет.

В Instagram она запостила фото из Майами. На них Лорен в очень сексуальном платье и без нижнего белья.

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Сессельманн выступала за сборную Канады. В 2011 году она стала победительницей Панамериканских игр, а в 2012-м выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне.

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