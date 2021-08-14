В сексуальном платье без нижнего белья: как празднует день рождения звезда футбола

Лорен Сессельманн играла за сборную Канады / Фото: Instagram
Одна из самых сексуальных футболисток планеты Лорен Сессельманн сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 38 лет.
В Instagram она запостила фото из Майами. На них Лорен в очень сексуальном платье и без нижнего белья.
Сессельманн выступала за сборную Канады. В 2011 году она стала победительницей Панамериканских игр, а в 2012-м выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне.
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