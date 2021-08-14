14 серпня 17:00 Відео
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

У сексуальній сукні без спідньої білизни: як святкує день народження зірка футболу

Андрій Трофімов
14 серпня, 19:49
Лорен Сессельманн сьогодні виповнилося 38 років. Бронзова призерка Олімпійських ігор відсвяткувала день народження в Майамі

Лорен Сессельманн грала за збірну Канади / Фото: Instagram

Одна з найсексуальніших футболісток планети Лорен Сессельманн сьогодні святкує день народження. Їй виповнилося 38 років.

У Instagram вона запостила фото з Майамі. На них Лорен в дуже сексуальній сукні і без нижньої білизни.

Реклама

Сессельманн виступала за збірну Канади. У 2011 році вона стала переможницею Панамериканських ігор, а в 2012-му виграла бронзову медаль Олімпійських ігор в Лондоні.

Читайте також:

Реклама