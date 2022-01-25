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Усик купается в борще. Новая выходка боксера

Андрей Трофимов
25 января, 09:12
Комментаторы в соцсетях упрекнули знаменитого боксера в том, что он выкладывает в соцсети откровенные фотографии жены

Экзотический отдых Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно в соцсетях была опубликована фотография Александра Усика с Виктором Януковичем. А теперь в Instagram появился не менее интересный кадр.

Усик вместе со своей женой Екатериной отдыхает в экзотической стране. Пара купается в бассейне, наполненном чем-то красным.

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Тест: что вы знаете о лучшем спортсмене года? 10 фактов об Александре Усике

"В борще?" – интересуются подписчики. Но это, скорее, похоже на лепестки цветом.

"Фотография 2019 года", – написала в комментариях Екатерина Усик.

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"Усик ты вроде православный, зачем жену выставлять, особенно ее бампера?" – это уже вопрос фолловеров боксеру.

Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.

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Напомним, что Александр Усик неудачно начал этот год. Он бросил вызов снеговой пушке в Буковеле. Но не продержался и десяти секунд.

А еще Усик жаловался, что его кошмарят российские пограничники на въезде в Крым. Боксер продолжает туда ездить несмотря на аннексию.