Усик купається у борщі. Нова витівка боксера

Екзотичний відпочинок Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно у соцмережах була опублікована фотографія Олександра Усика з Віктором Януковичем. А тепер у Instagram з'явився не менш цікавий кадр.

Усик разом зі своєю дружиною Катериною відпочиває в екзотичній країні. Пара купається в басейні, наповненому чимось червоним.

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"У борщі?" – цікавляться підписники. Але це швидше схоже на пелюстки квітів.

"Фотографія 2019 року" , – написала у коментарях Катерина Усик.

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"Усик, ти начебто православний, навіщо дружину виставляти, особливо її бампери?" – це вже питання фоловерів боксеру.

До речі, раніше Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова. Зірка світового спорту порівняв жінок із квітами та сказав, що їм не місце у професійному боксі.

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Нагадаємо, що Олександр Усик невдало розпочав цей рік. Він кинув виклик сніговій гарматі у Буковелі. Але не протримався й десяти секунд.

А ще Усик скаржився, що його кошмарять російські прикордонники на в'їзді до Криму. Боксер продовжує туди їздити попри анексію.