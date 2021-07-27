Уникальная медаль! Костевич сломала проклятие знаменосцев Украины

Елена Костевич стала первой представительницей нашего спорта, кому после выхода на церемонии открытия Олимпиады с флагом Украины удалось добыть медаль на соревнованиях

Костевич победила проклятье / Фото: Reuters

Рано утром 27 июля, по киевскому времени, украинский дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров.

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Таким образом пало проклятие знаменосцев, доселе неизменно преследовавшее сборную Украины на Олимпиадах. Спортсменов, выносивших флаг нашей страны на церемонии открытия Игр, постоянно постигали неудачи и они никак не могли добыть медаль.

В частности, у Сергея Бубки в Атланте-1996 в день квалификации обострилась старая травма. Врачи заявили, что нужна немедленная операция. Яна Клочкова, выносившая флаг Украины в Пекине-2008, на тех Играх даже не смогла стартовать.

Знаменосцы сборной Украины на трех предыдущих летних ОИ / Фото: Reuters, НОК Украины

Наконец, злой рок побежден. Его разрушила Елена Костевич, которая 23 июля, на церемонии открытия Токио-2020, несла флаг Украины с фехтовальщиком Богданом Никишиным, а сегодня взяла "бронзу" в дуэте с Олегом Омельчуком.

Елена Костевич принесла Украине еще одну награду на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

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Елена Костевич и Олег Омельчук взяли медаль Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Таким образом, у сборной Украины уже три "бронзы" на Олимпиаде в Токио. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед.

В воскресенье вторую "бронзу" в копилку Украины на Играх положил шпажист Игорь Рейзлин.

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