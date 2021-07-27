Унікальна медаль! Костевич зламала прокляття прапороносців України

Костевич перемогла прокляття / Фото: Reuters
Рано-вранці 27 липня за київським часом український дует Олена Костевич і Олег Омельчук виборов бронзову медаль Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
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Отже, зруйновано прокляття прапороносців, що досі незмінно переслідувало збірну України на Олімпіадах. Спортсменів, які виносили прапор нашої країни на церемонії відкриття Ігор, постійно супроводжували невдачі і вони ніяк не могли здобути медаль.
Зокрема, у Сергія Бубки в Атланті-1996 в день кваліфікації загострилася стара травма. Лікарі заявили, що потрібна негайна операція. Яна Клочкова, котра виносила прапор України в Пекіні-2008, на тих Іграх навіть не змогла стартувати.
Прапороносці збірної України на трьох попередніх літніх ОІ / Фото: Reuters, НОК України
Нарешті, прокляття зруйнувала Олена Костевич, яка 23 липня на церемонії відкриття Токіо-2020 несла прапор України з фехтувальником Богданом Нікішиним, а сьогодні взяла "бронзу" в дуеті з Олегом Омельчуком.
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters
Отже, у збірної України вже три "бронзи" на Олімпіаді в Токіо. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід.
У неділю другу "бронзу" до скарбнички України на Іграх поклав шпажист Ігор Рейзлін.
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