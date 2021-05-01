Украинцу во время матча перерезали горло: одиннадцать зрителей упали в обморок

Во время матча НХЛ голкиперу Баффало Клинту Маларчуку лезвием конька перерезали вену, спас вратаря ветеран Вьетнамской войны, который сумел остановить кровотечение

Сегодня 60 лет празднует бывший голкипер НХЛ канадец Клинт Маларчук по прозвищу Родившийся в рубашке. Хоккеисту украинского происхождения как минимум трижды очень повезло в жизни.

Лезвием по вене

22 марта 1989 года Баффало встречался с Сент-Луисом. По ходу матча в сутолоке возле ворот Стив Таттл упал и случайно лезвием конька попал в горло Маларчука чуть ниже вратарской маски, перерезав яремную вену. Кровь хлынула на лед.

По словам очевидцев, зрелище было настолько жутким, что одиннадцать зрителей упали в обморок, а у двоих случился сердечный приступ.

Маларчук с помощью тренера Баффало по физподготовке Джима Пиццутелли покинул лед. Тот просто рукой пережал вену и остановил кровотечение.

Как вспоминал потом вратарь у него была одна мысль в тот момент:

"Я знаю, что человек, которому перерезали горло, может прожить минуты три, не больше. Все, что я хотел – уйти со льда. Моя мать смотрела матч по телевизору, и я не хотел, чтобы она увидела, как я умираю".

В ожидании скорой помощи Клинт попросил менеджера клуба вызвать священника и передать прощальные слова матери.

Но несмотря на страшную травму, вратарь все-таки выжил. Хоккеист потерял полтора литра крови, ему наложили более 300 швов и выписали уже через два дня из больницы.

Как потом сказали врачи, Маларчука спасли только три фактора:

Если бы лезвие прошло на 3 миллиметра выше, хоккеист не успел бы добраться до раздевалки и умер бы через две минуты от потери крови.

Если бы это произошло в другом периоде, когда ворота Маларчука находились бы на противоположной стороне площадки, он не успел бы добраться даже до выхода с площадки и умер от потери крови.

Если бы на месте Пиццутелли оказался не такой опытный специалист, Маларчук умер бы в раздевалке. Пиццутелли, ветеран Вьетнамской войны, неоднократно сталкивался с похожими ранениями и действовал совершенно правильно, остановив кровотечение и позволив вратарю дождаться реанимобиля.

После этого инцидента НХЛ утвердила новое правило: все вратари обязаны носить защитные воротники для шеи во избежание подобных травм.

Клиническая смерть

После жуткой травмы Клинта мучали кошмары. Он впал в депрессию. Качество его игры снизилось. В январе 1992 года Маланчук заболел. Дома на больничном он собирался посмотреть Супербоул, где играл Баффало Биллс. Клинт принял лекарство от простуды, успокоительное и по ходу матча выпил пять литров пива. В результате хоккеист потерял сознание и был отправлен в больницу, где врачи констатировали клиническую смерть. Но он снова выжил.

Пуля в подбородок

В 1997 году Клинт завершил карьеру, выучился на ветеринара и вместе с женой стал разводить страусов.

А 7 октября 2008 Маларчук отправился на охоту на кроликов. Его нашли истекающим кровью. Пуля пробила подбородок и вылетела через рот. Сначала говорили, что это был несчастный случай. Но через десять лет Клинт признался, что это была попытка самоубийства. Как вы поняли, он снова обманул смерть.

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