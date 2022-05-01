Українцю під час матчу перерізали горло: одинадцять глядачів знепритомніли

Маларчук отримав жахливу травму під час матчу

Сьогодні 60 років святкує колишній голкіпер НХЛ канадець Клінт Маларчук на прізвисько Народжений в сорочці. Хокеїстові українського походження як мінімум тричі дуже пощастило в житті.

Лезом по вені

22 березня 1989 року Баффало зустрічався з Сент-Луїсом. У ході матчу в штовханині біля воріт Стів Таттл впав і випадково лезом ковзана потрапив в горло Клінту Маларчуку трохи нижче воротарської маски, перерізавши яремну вену. Кров хлинула на лід.

За словами очевидців, видовище було настільки страшним, що одинадцять глядачів знепритомніли, а у двох стався серцевий напад.

Клінт Маларчук за допомогою тренера Баффало з фізпідготовки Джима Піццутеллі покинув лід. Той просто рукою перетиснув вену і зупинив кровотечу.

Як згадував потім воротар, у нього була одна думка в той момент:

"Я знаю, що людина, якій перерізали горло, може прожити хвилини три, не більше. Все, що я хотів, – піти з льоду. Моя мати дивилася матч по телевізору, і я не хотів, щоб вона побачила, як я вмираю".

В очікуванні швидкої допомоги Клінт попросив менеджера клубу викликати священика і передати прощальні слова матері.

Але, незважаючи на страшну травму, воротар все-таки вижив. Хокеїст втратив півтора літра крові, йому наклали понад 300 швів і виписали вже через два дні з лікарні.

Як потім сказали лікарі, Клінта Маларчука врятували тільки три чинники:

Якби лезо пройшло на 3 міліметри вище, хокеїст не встиг би дістатися до роздягальні і помер би через дві хвилини від втрати крові.

Якби це сталося в іншому періоді, коли ворота Маларчука перебували б на протилежному боці майданчика, він не встиг би дістатися навіть до виходу з майданчика і помер від втрати крові.

Якби на місці Піццутеллі виявився не такий досвідчений фахівець, Маларчук помер би в роздягальні. Піццутеллі, ветеран В'єтнамської війни, неодноразово стикався зі схожими пораненнями і діяв абсолютно правильно, зупинивши кровотечу і дозволивши воротареві дочекатися реанімобіля.

Після цього інциденту НХЛ затвердила нове правило: всі воротарі зобов'язані носити захисні коміри для шиї, щоб уникнути подібних травм.

Клінічна смерть

Після страшної травми Клінта мучили кошмари. Він впав у депресію. Якість його гри знизилася. У січні 1992 року Маланчук захворів. Дома на лікарняному він збирався подивитися Супербоул, де грав Баффало Біллс. Клінт прийняв ліки від застуди, заспокійливе і в ході матчу випив п'ять літрів пива. В результаті хокеїст знепритомнів і був відправлений до лікарні, де лікарі констатували клінічну смерть. Але він знову вижив.

Куля в підборіддя

1997 року Клінт завершив кар'єру, вивчився на ветеринара і разом з дружиною став розводити страусів.

А 7 жовтня 2008 року Маларчук відправився на полювання на кроликів. Його знайшли в крові. Куля пробила підборіддя і вилетіла через рот. Спочатку говорили, що це був нещасний випадок. Але через десять років Клінт зізнався, що це була спроба самогубства. Як ви зрозуміли, він знову обдурив смерть.

Читайте також: