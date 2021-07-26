Украина без медалей на Олимпиаде 26 июля: штангистка-дебютантка Конотоп – пятая

20-летняя харьковчанка, которая весной стала чемпионкой Европы в Москве, на Олимпийских играх в Токио замкнула топ-пятерку в категории до 55 кг

Украинская штангистка Камила Конотоп / Фото: Reuters

Понедельник, 26 июля, прошел для Украины на Олимпиаде в Токио без медалей. Ольга Харлан провалилась в фехтовании, а чемпионка Европы по тяжелой атлетике Камила Конотоп не смогла запрыгнуть на олимпийский пьедестал в соревнованиях штангисток в категории до 55 кг.

На золотом для себя Евро в Москве в апреле 20-летняя харьковчанка Конотоп взяла 95 кг в рывке, 113 кг – в толчке и 208 кг – в сумме.

В Токио же сегодня Камила показала более низкие результаты – 94 кг в рывке, 112 кг в толчке и 206 кг – в сумме. Для медали Игр этого не хватило. На дебютной для себя Олимпиаде Конотоп стала пятой.

Тяжелая атлетика. Женщины. До 55 кг

1. Хидилин Диаз (Филиппины) – 224 кг (97+127) олимпийский рекорд

2. Киюн Лиао (Китай) – 223 кг (97+126)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) – 213 кг (90+123)

4. Муаттар Набиева (Узбекистан) – 212 кг (98+114)

5. Камила Конотоп (Украина) – 206 кг (94+112)

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Таким образом, у нашей страны остается две медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

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