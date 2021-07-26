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Україна без медалей на Олімпіаді 26 липня: штангістка-дебютантка Конотоп – п'ята

26 липня, 15:38

Олег Люлька

20-річна харків'янка, яка навесні стала чемпіонкою Європи в Москві, на Олімпійських іграх в Токіо замкнула топ-п'ятірку в категорії до 55 кг

Українська штангістка Каміла Конотоп / Фото: Reuters

Понеділок, 26 липня, минув для України на Олімпіаді в Токіо без медалей. Ольга Харлан провалилась у фехтуванні, а чемпіонка Європи з важкої атлетики Каміла Конотоп не змогла застрибнути на олімпійський п'єдестал у змаганнях штангісток в категорії до 55 кг.

На золотому для себе Євро в Москві в квітні 20-річна харків'янка Конотоп взяла 95 кг у ривку, 113 кг – у поштовху та 208 кг – у сумі.

У Токіо ж сьогодні Каміла показала нижчі результати – 94 кг у ривку, 112 кг у поштовху та 206 кг – в сумі. Для медалі Ігор цього забракло. На дебютній для себе Олімпіаді Конотоп стала п'ятою.

Важка атлетика. Жінки. До 55 кг

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Отже, наша країна залишається з двома медалями на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

У неділю другу нагороду до скарбнички України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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