Україна без медалей на Олімпіаді 26 липня: штангістка-дебютантка Конотоп – п'ята

20-річна харків'янка, яка навесні стала чемпіонкою Європи в Москві, на Олімпійських іграх в Токіо замкнула топ-п'ятірку в категорії до 55 кг

Українська штангістка Каміла Конотоп / Фото: Reuters

Понеділок, 26 липня, минув для України на Олімпіаді в Токіо без медалей. Ольга Харлан провалилась у фехтуванні, а чемпіонка Європи з важкої атлетики Каміла Конотоп не змогла застрибнути на олімпійський п'єдестал у змаганнях штангісток в категорії до 55 кг.

На золотому для себе Євро в Москві в квітні 20-річна харків'янка Конотоп взяла 95 кг у ривку, 113 кг – у поштовху та 208 кг – у сумі.

У Токіо ж сьогодні Каміла показала нижчі результати – 94 кг у ривку, 112 кг у поштовху та 206 кг – в сумі. Для медалі Ігор цього забракло. На дебютній для себе Олімпіаді Конотоп стала п'ятою.

Важка атлетика. Жінки. До 55 кг

1. Хіділін Діаз (Філіппіни) – 224 кг (97 + 127) олімпійський рекорд

2. Кіюн Ліао (Китай) – 223 кг (97 + 126)

3. Зульфія Чиншанло (Казахстан) – 213 кг (90 + 123)

4. Муаттар Набієва (Узбекистан) – 212 кг (98 + 114)

5. Каміла Конотоп (Україна) – 206 кг (94 + 112)

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Отже, наша країна залишається з двома медалями на Олімпіаді. Першу в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

У неділю другу нагороду до скарбнички України на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

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