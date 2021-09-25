25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
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Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
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Зальцбург --
Лилль --
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Теперь точно будет победа! Усик украсил раздевалку украинским флагом

Александр Трикиша
25 сентября, 23:37
Украинский боксер Александр Усик вскоре выйдет на поединок против британца Энтони Джошуа. На кону поединка будут четыре пояса чемпиона мира в супертяжелом весе

Александр Усик вывесил флаг в раздевалке

Усик тщательно настраивался на битву в раздевалке. Главный ритуал боксера был связан с украинским флагом. Онлайн Усик – Джошуа есть на нашем сайте.

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Еще до того, как катмен начал готовить боксера к выходу на ринг, Усик лично украсил собственную раздевалку украинским флагом. Огромный стяг боксер приклеил на пластырь прямо на стену своей раздевалки на стадионе "Тоттенхэм".

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Ранее мы писали, что Усика в Лондоне поддерживают знаменитые украинцы – от Владимира Кличко до Андрея Шевченко. Прилетела даже олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.

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