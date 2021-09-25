25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Тепер точно буде перемога! Усик прикрасив роздягальню українським прапором

Олександр Трикіша
25 вересня, 23:37
Український боксер Олександр Усик незабаром вийде на поєдинок проти британця Ентоні Джошуа. На кону поєдинку будуть чотири пояси чемпіона світу в суперважкій вазі

Олександр Усик повісив прапор в роздягальні

Усик ретельно налаштовувався на битву в роздягальні. Головний ритуал боксера був пов'язаний з українським прапором. Онлайн Усик – Джошуа є на нашому сайті.

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Ще до того, як катмен почав готувати боксера до виходу на ринг, Усик особисто прикрасив власну роздягальню українським прапором. Величезний стяг боксер приклеїв на пластир прямо на стіну своєї роздягальні на стадіоні "Тоттенгем".

Читайте також: У Джошуа вже хрумтить щелепа: відео прибуття Ентоні на бій з Усиком

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Раніше ми писали, що Усика в Лондоні підтримують знамениті українці – від Володимира Кличка до Андрія Шевченка. Прилетіла навіть олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.

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