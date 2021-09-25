Тепер точно буде перемога! Усик прикрасив роздягальню українським прапором

Олександр Усик повісив прапор в роздягальні

Усик ретельно налаштовувався на битву в роздягальні. Головний ритуал боксера був пов'язаний з українським прапором. Онлайн Усик – Джошуа є на нашому сайті.

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Ще до того, як катмен почав готувати боксера до виходу на ринг, Усик особисто прикрасив власну роздягальню українським прапором. Величезний стяг боксер приклеїв на пластир прямо на стіну своєї роздягальні на стадіоні "Тоттенгем".

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Раніше ми писали, що Усика в Лондоні підтримують знамениті українці – від Володимира Кличка до Андрія Шевченка. Прилетіла навіть олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва.