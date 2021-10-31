31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Теперь официально: бой Ломаченко – Комми пройдет 11 декабря

Сергей Шаховец
31 октября, 12:57
Промоутерская компания TopRank объявила, что поединок между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Событие было официально объявлено во время телетрансляции Top Rank Boxing на ESPN. Схватка Ломаченко – Комми представляет собой лучший нетитульный бой, который будет проведен в легком весе.

Читайте также: Оскорбил Ломаченко – и в тюрьму! У обидчика Васи серьезные проблемы

Реклама

Это будет второй бой украинского боксера после поражения от Тео Лопеса.

Свой последний поединок наш боксер провел летом против японца Масаеси Накатани, которого Ломаченко нокаутировал в девятом раунде.

Василий Ломаченко вернулся в ринг в июне / Фото: Instagram

Реклама

Ранее не исключалось, что после боя с Комми украинский боксер все же сможет выйти на реванш против Тео Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против Джорджа Камбососа.

Отметим, что Ломаченко – 33 года, Комми – 34. Оба проигрывали Лопесу. Украинец – единогласным решением судей, ганец – нокаутом.

Василий провел на профи-ринге 17 поединков, в которых добыл 15 побед, в том числе 10 нокаутом.

Реклама

В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани / Фото: Top Rank Instagram

34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, добыл 30 побед и трижды уступил. В том числе он проиграл Лопесу.

Ричард Комми – Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

Недавно мы сообщали, что авторитетный ресурс ESPN включил бой Ломаченко – Комми в десятку лучших боев из тех, которые еще состоятся в нынешнем году.

Читайте также: