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Тепер офіційно: бій Ломаченко – Коммі відбудеться 11 грудня

Сергій Шаховець
31 жовтня, 12:57
Промоутерська компанія TopRank оголосила, що поєдинок між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Подія була офіційно оголошена під час телетрансляції Top Rank Boxing на ESPN. Сутичка Ломаченко – Коммі стане найкращим нетитульним боєм, який буде проведений у легкій вазі.

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Це буде другий бій українського боксера після поразки від Тео Лопеса.

Свій останній поєдинок наш боксер провів влітку проти японця Масаєсі Накатані, якого Ломаченко нокаутував у дев'ятому раунді.

Василь Ломаченко повернувся в ринг у червні / Фото: Instagram

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Раніше не виключалося, що після бою з Коммі український боксер все ж таки зможе вийти на реванш проти Тео Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси проти Джорджа Камбососа.

Зазначимо, що Ломаченко – 33 роки, Коммі – 34. Обидва програвали Лопесу. Українець – одноголосним рішенням суддів, ганець – нокаутом.

Василь провів на профі-рингу 17 поєдинків, у яких здобув 15 перемог, у тому числі 10 нокаутом.

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У червні Ломаченко не залишив шансів Накатані / Фото: Top Rank Instagram

34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 перемог і тричі поступився. У тому числі він програв Лопесу.

Річард Коммі – Теофімо Лопес / Фото: Getty Images

Нещодавно ми повідомляли, що авторитетний ресурс ESPN включив бій Ломаченко – Комі в десятку найкращих боїв з тих, які ще відбудуться цього року.

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