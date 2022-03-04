Тайсон Фьюри пойдет добровольцем на войну с Россией

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters
Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в восторге от Александра Усика и Василия Ломаченко, которые записались в тероборону.
"Это фантастика. Я буду первым, кто присоединится, если Англия или США вмешаются в войну, буду первым в очереди. Мой папа тоже, и все ребята – мы запишемся в добровольцы.
Если вы из этой страны, живете там – защищайте ее. Любите свою женщину и боритесь за свою страну", – заявил Фьюри.
Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook
Усик вступил в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня
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