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Тайсон Фьюри пойдет добровольцем на войну с Россией

Любомир Луканюк
4 марта, 08:52
Знаменитый боксер готов с оружием в руках защищать свою страну, если Англия или США начнут воевать против России

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в восторге от Александра Усика и Василия Ломаченко, которые записались в тероборону.

"Это фантастика. Я буду первым, кто присоединится, если Англия или США вмешаются в войну, буду первым в очереди. Мой папа тоже, и все ребята – мы запишемся в добровольцы.

Если вы из этой страны, живете там – защищайте ее. Любите свою женщину и боритесь за свою страну", – заявил Фьюри.

Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook

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Усик вступил в тероборону / Фото: Коллаж: Сегодня

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