Тайсон Ф'юрі піде добровольцем на війну з Росією

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters
Чемпіон світу з боксу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі у захваті від Олександра Усика та Василя Ломаченка, які записалися у тероборону.
"Це фантастика. Я буду першим, хто приєднається, якщо Англія чи США втручаться у війну, буду першим у черзі. Мій тато теж, і всі хлопці – ми запишемося у добровольці.
Якщо ви із цієї країни, живете там – захищайте її. Любіть свою жінку та боріться за свою країну", – заявив Ф'юрі.
Ломаченко – у теробороні / Фото: Facebook
Усик вступив в тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні
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