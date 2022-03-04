Сына российского миллиардера выгоняют из Формулы-1

Мазепин проводел первый сезон Ф-1
Мировое спортивное сообщество не осталось в стороне от событий в Украине. Сначала агрессоров лишили Гран-при России в Формуле-1.
А теперь рашисты остались без своего представителя в элитных автогонках.
Российский пилот Никита Мазепин больше не будет выступать в Формуле-1 в составе команды Хаас.
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По информации Sky Deutschland, Хаас решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды – компанией российского миллиардера Дмитрия Мазепина "Уралкалий" – является весьма вероятным.
Место Мазепина в команде займет резервный пилот Хаас Пьетро Фиттипальди. Он должен выступить уже на предсезонных тестах в Бахрейне 10-12 марта. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время, сообщает XSport.
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