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Сына российского миллиардера выгоняют из Формулы-1

Любомир Луканюк
4 марта, 08:23
Команда Хаас откажется от сотрудничества с Никитой Мазепиным, место российского пилота займет Пьетро Фиттипальди

Мазепин проводел первый сезон Ф-1

Мировое спортивное сообщество не осталось в стороне от событий в Украине. Сначала агрессоров лишили Гран-при России в Формуле-1.

А теперь рашисты остались без своего представителя в элитных автогонках.

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Российский пилот Никита Мазепин больше не будет выступать в Формуле-1 в составе команды Хаас.

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По информации Sky Deutschland, Хаас решил попрощаться с Мазепиным, а разрыв контракта с титульным спонсором команды – компанией российского миллиардера Дмитрия Мазепина "Уралкалий" – является весьма вероятным.

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Место Мазепина в команде займет резервный пилот Хаас Пьетро Фиттипальди. Он должен выступить уже на предсезонных тестах в Бахрейне 10-12 марта. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время, сообщает XSport.

Никита Мазепин болеет за Украину / Фото: Instagram

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