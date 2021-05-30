Стриптиз под видом перезагрузки: велосипедистка выпятила пышную грудь

Люсия Яворчекова приподняла топик – и как раз в этот момент ее сняли: появилось новое огненное фото от сексапильной спортсменки-модели из Словакии

Люсия Яворчекова - секс-символ словацкого спорта / Фото: Instagram

Звезда Instagram Люсия Яворчекова, ради карьеры модели бросившая велоспорт, одарила свои 2,1 миллиона фолловеров новым откровенным снимком по случаю возвращения из мексиканского "рая" – Тулума – в родную Братиславу.

Яворчекова устроила стриптиз перед фотографом, приподняв топик и обнажив пышную грудь. Получился ну очень горячий снимок!

"Перезагрузка" – так подписала это фото у себя в Instagram Люсия Яворчекова

Смотрите, какими снимками Люсия ранее баловала подписчиков из Тулума

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Сексапильная словачка Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

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