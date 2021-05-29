Жена скандального динамовца в шикарной форме после родов: фото из Турции

Супруга Назария Русина, который оказался не нужным Легии и может быть сослан в Днепр, поделилась чувственными кадрами своего отдыха на Средиземном море

Назарий Русин и его жена / Фото: Instagram

Супруга нападающего Динамо Назария Русина, для которого первая половина года оказалась провальной в футбольном плане, не впадает в уныние. Красотка Мария поделилась с фолловерами своим романтическим состоянием.

"Влюблена" – так Мария Русина подписала в Instagram снимок из турецкого Белека на берегу Средиземного моря, где она отдыхает в эти дни

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Напомним, весной Назария Русина отстранили от тренировок с основой варшавской Легии, куда он перешел на правах аренды. Это произошло после того, как форвард отказался выступать за дублирующий состав польского клуба.

Позже стало известно, что свою карьеру, опять же на условиях аренды, Русин может продолжить в Днепре-1. Произойдет ли именно так, увидим, но факт тот, что на нападающего, который еще в начале прошлого года считался основным в Динамо, в киевском клубе уже и не рассчитывают.

Назарию Русину – 22 года. Прошлым летом динамовец женился на выпускнице Университета МВД и любительнице вокала Марии – из Новояворовска, Львовской области, откуда и сам футболист.

Осенью 2020 года Мария родила Назарию Русина сына, которого назвали Олегом – в память о старшем брате динамовца, который погиб в 2016-м.

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