Девичник "Мисс Бюст" украинского футбола: два лимузина и "Невеста" россиянина под запретом

Возлюбленная лидера Зари Владислава Кочергина Карина для предсвадебной вечеринки собрала своих подруг в Одессе – смотрите фото и видео их веселья

Возлюбленная Владислава Кочергина Карина / Фото: Instagram

Наш спорт на пороге еще одной громкой свадьбы. Лидер луганской Зари Владислав Кочергин женится на красотке Карине, которую называют "Мисс Бюст" украинского футбола.

Накануне праздничной церемонии Карина устроила зажигательный девичник, на который ее провожал сам жених.

Виновница торжества в фате вместе со своими подругами каталась по Одессе сразу в двух лимузинах – девушки пили вино и пели хит "Невеста" российского рэпера Егора Крида, которому, напомним, за незаконное посещение аннексированного Крыма СБУ запретила въезд в Украину.

Девичник Карины Кочергиной Видео: Instagram

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Девушка Владислава Кочергина Карина / Фото: Instagram

Ранее полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин поразил свою невесту. Прямо за свадебным столом он смотрел финал Кубка Украины между Динамо и Зарей.

Также мы рассказывали о ноу-хау на свадьбе экс-защитника сборной Евгения Чеберко: за букетик невесты там пробивали пенальти.

Напомним, свадьбу года в 2020-м в украинском спорте сыграли Александр Зинченко и Влада Седан.