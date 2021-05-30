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Глазели на зад блондинки вместо поля: пышные формы волейболистки затмили игру

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
30 мая, 11:40
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Роскошная американская спортсменка посетила бейсбольный матч в Лос-Анджелесе и привлекла к себе внимание всех болельщиков Доджерс мужского пола на трибунах
Всегда сексуальная Кайла Симмонс
Всегда сексуальная Кайла Симмонс / Фото: Instagram

Осенью 2020-го американская красотка Кайла Симмонс ушла из волейбола ради откровенных фото в Instagram. В университете и команде на нее давили из-за постов в социальных сетях, и девушка решила, что никому не позволит указывать, как ей жить. Но полностью от спорта не отказалась и была замечена на бейсболе в Лос-Анджелесе.

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"Вперед, Доджерс!", – подписала фото на стадионе Кайла, а на заднем фоне хорошо видно, что болельщики мужского пола вместо поля глазеют на горячую красотку и даже снимают ее.

"А парни на заднем фоне говорят "Ты – мой лучший вид", "Уморительные фанаты Доджерс на заднем плане", – шутили поклонники Кайлы. И отмечали, что девушка всегда сексуальная и роскошная.

/ Фото: Instagram

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Отметим, что жгучей Кайле Симмонс – 25 лет. Она из Флориды, дочка бейсболиста. Играла за волейбольную команду Университета Маршалла, а до того успешно защищала на соревнованиях цвета своей школы, однако имела проблемы с ее руководством из-за откровенных снимков.

Ранее волейболистка опубликовала новую серию горячих фото в купальнике.

А полуобнаженная невеста Роналду не дает заснуть.

Елена Вулицки Видео: Instagram

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