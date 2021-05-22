Сколько он крови потерял? Посмотрите, как выглядит после боя муж секс-бомбы ММА

Остин Вандерфорд - муж Пейдж Ванзант
В американском Анкасвилле прошел вечер смешанных единоборств Bellator 259, где состоялось несколько интересных поединков. Чемпионка Крис Сайборг победила Лесли Смит техничным нокаутом и защитила титул. А одна из самых красивых девушек в ММА Валери Лореда потерпела первое поражение в карьере.
Еще одним поединком стоящим внимания стало противостояние Остина Вандерфорда и Фабиана Эдвардса.
Вандерфорд фанатам ММА больше известен как муж одной из самых популярных представительниц единоборств – Пейдж Ванзант. Во время пандемии парочка прославилась своими откровенными фотографиями.
Но и в октагоне у Остина хорошие результаты. Он провел 11 боев и все выиграл. Правда, с Эдвардсом пришлось тяжело. Вандерфорд получил рассечение и к концу боя был весь в крови. Но судьи отдали ему победу.
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