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Шевченко не нужен даже Динамо: последствия фиаско в Италии

Андрей Трофимов
25 января, 23:12
Андрей Шевченко остался безработным после увольнения из Дженоа, но тут же его стали сватать в Динамо. Вот только в самом Динамо об этом не знали

Шевченко не получил усиление команды в трансферное окно / Фото: Reuters

Президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что слухи о приходе Шевченко в Динамо летом не соответствуют действительности.

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"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером Динамо. У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года", – признался Суркис в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Но в концовке реплики Суркис добавил осторожную фразу "никогда не говори нет", так что дорога в родной клуб для Шевы точно не закрыта.

Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

Напомним, в СМИ ранее сообщали, что Мирча Луческу видит в Шевченко своего преемника. Учитывая, что в последние годы здоровье 76-летего тренера дает о себе знать, румын может и не доработать свой контракт до конца.

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