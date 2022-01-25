Шевченко не потрібен навіть Динамо: наслідки фіаско в Італії

Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно / Фото: Reuters
Президент столичного клубу Ігор Суркіс заявив, що чутки про прихід Шевченка до Динамо влітку не відповідають дійсності.
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"Скажу вам відверто: я не розглядав Шевченка головним тренером Динамо. У мене не було для цього підстав. У мене є тренер, з яким продовжено контракт до літа 2024 року", – зізнався Суркіс в ефірі Youtube-каналу Бомбардір.
Але наприкінці репліки Суркіс додав обережну фразу "ніколи не кажи ні", тож дорога до рідного клубу для Шеви точно не закрита.
Нагадаємо, у ЗМІ раніше повідомляли, що Мірча Луческу бачить у Шевченку свого наступника. Враховуючи, що останніми роками здоров'я 76-річного тренера дається взнаки, румун може і не доопрацювати свій контракт до кінця.
Майбутнє Шевченка. Яка ситуація
- Андрій Шевченко був звільнений із Дженоа після поразки від Мілана у Кубку Італії. Під його керівництвом клуб здобув лише одну перемогу в 11 матчах.
- Крім Динамо, інтерес до Шеви приписували Бенфіці, але португальці швидко відхрестилися від українського тренера.
- Найімовірнішим залишається варіант зі збірною Польщі. Поляки шукають наставника, який допоможе командам вийти на ЧС-2022. Для цього потрібно обіграти Росію.
- Подейкують, що Шевченко вже погодився прийняти збірну Польщі. На новому місці роботи Шева отримуватиме зарплату у розмірі 2,5 млн євро на рік. Частину коштів виплачуватиме Польська футбольна спілка, решта – спонсори.