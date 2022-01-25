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Шевченко не потрібен навіть Динамо: наслідки фіаско в Італії

Андрій Трофімов
25 січня, 23:12
Андрій Шевченко залишився безробітним після звільнення з Дженоа, але одразу його стали сватати до Динамо. Ось тільки у самому Динамо про це не знали

Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно / Фото: Reuters

Президент столичного клубу Ігор Суркіс заявив, що чутки про прихід Шевченка до Динамо влітку не відповідають дійсності.

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"Скажу вам відверто: я не розглядав Шевченка головним тренером Динамо. У мене не було для цього підстав. У мене є тренер, з яким продовжено контракт до літа 2024 року", – зізнався Суркіс в ефірі Youtube-каналу Бомбардір.

Але наприкінці репліки Суркіс додав обережну фразу "ніколи не кажи ні", тож дорога до рідного клубу для Шеви точно не закрита.

Мірча Луческу і Андрій Шевченко / Фото: ua-football

Нагадаємо, у ЗМІ раніше повідомляли, що Мірча Луческу бачить у Шевченку свого наступника. Враховуючи, що останніми роками здоров'я 76-річного тренера дається взнаки, румун може і не доопрацювати свій контракт до кінця.

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