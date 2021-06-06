Самая сексуальная велосипедистка оседлала мотоцикл

Секс-бомба из Словакии Люсия Яворчекова / Фото: Instagram
Все-таки не может Люсия Яворчекова без колес! Сексапильная словачка, бросившая велоспорт ради карьеры модели, снова села за руль – только уже мотоцикла.
Звезда Instagram показала своим фолловерам, как оседлала "железного коня" за 12 тысяч долларов.
Впечатление, что они созданы друг для друга.
"Эй, дикая штучка, ты заставляешь мое сердце биться", – подписала эти снимки на своей страничке в соцсети Люсия Яворчекова
Отметим, что экс-велосипедистка Яворчекова часто выставляет снимки на грани фола. Не так давно фото полностью голой спортсменки забанили в Instagram, но она опубликовала его снова.
Люсия Яворчекова / Фото: Instagram
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