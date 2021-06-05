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14 красоток на одном фото! День рождения жены форварда сборной Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 июня, 20:01
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Из очаровательных девушек на праздновании 27-летия Кристины Яремчук можно было бы составить целую футбольную команду – еще и с тройкой запасных
Все девушки на дне рождения Кристины Яремчук
Все девушки на дне рождения Кристины Яремчук / Фото: Instagram

Жена основного форварда сборной Украины Романа Яремчука Кристина накануне отметила свое 27-летие, на котором звездой танцпола стала Виктория Коноплянка.

Виктория Коноплянка на дне рождения Кристины Яремчук
Виктория Коноплянка на дне рождения Кристины Яремчук / Фото: Instagram

А сегодня недавняя именинница порадовала фолловеров в Instagram снимком со своей вечеринки, на котором показатель количества красоток на один квадратный метр просто зашкаливает.

Для эффектного фото в один ряд встали 14 девушек. Цифра – символичная: как количество футболистов в одной команде на поле плюс тройка запасных.

Отметим, что правый фланг на этом фото получился исключительно футбольным – Анна Кравец, Татьяна Макаренко и Виктория Коноплянка. А вот – и все они вместе с Кристиной Яремчук.

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Смотрите, в каком наряде на дне рождения была сама виновница торжества – Кристина Яремчук:

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