Самая большая вечеринка с конца Второй мировой войны! Легенда Англии – про победу на Евро

Легендарный голкипер Питер Шилтон заявил, что 11 июля на Уэмбли в финале чемпионата Европы-2020 против Италии сборная Англии проведет величайший матч в современной истории

Болельщики сборной Англии накануне финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Легенда английского футбола, бывший голкипер "Трех Львов" Питер Шилтон высказался по поводу финала Евро-2020 между Италией и Англией. Решающая битва за трофей пройдет "Уэмбли" в Лондоне. Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция Италия – Англия в финале Евро доступна на нашем сайте.

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"Уверен, что сегодняшний день запомнится надолго. Мы готовимся к величайшему матчу сборной Англии в современной истории. Если они выиграют, думаю, в нашей стране вспыхнет самая большая вечеринка с момента окончания Второй мировой войны! Они могут победить", – написал Шилтон в своем Twitter

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