Найбільша вечірка з кінця Другої світової війни! Легенда Англії – про перемогу на Євро

Вболівальники збірної Англії напередодні фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters
Легенда англійського футболу, колишній голкіпер "Трьох левів" Пітер Шилтон висловився про фінал Євро-2020 між Італією та Англією. Вирішальна битва за трофей пройде на "Вемблі" в Лондоні. Початок – о 22:00. Онлайн-трансляція Італія – Англія в фіналі Євро доступна на нашому сайті.
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"Упевнений, що сьогоднішній день запам'ятається надовго. Ми готуємося до найвеличнішого матчу збірної Англії в сучасній історії. Якщо вони виграють, думаю, у нашій країні спалахне найбільша вечірка з моменту закінчення Другої світової війни! Вони можуть перемогти", – написав Шилтон у себе в Twitter
Раніше ми розповідали про підлі прийоми фанів Англії напередодні фіналу чемпіонату Європи-2020 в Лондоні.
Ми писали, що колишній президент Баварії проти Англії та її уболівальників у фіналі Євро-2020.
Дізнайтеся, де і коли дивитися фінал Євро-2020.
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