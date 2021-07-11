Найбільша вечірка з кінця Другої світової війни! Легенда Англії – про перемогу на Євро

Легендарний голкіпер Пітер Шилтон заявив, що 11 липня на Вемблі в фіналі чемпіонату Європи-2020 проти Італії збірна Англії проведе найвеличніший матч у сучасній історії

Вболівальники збірної Англії напередодні фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Легенда англійського футболу, колишній голкіпер "Трьох левів" Пітер Шилтон висловився про фінал Євро-2020 між Італією та Англією. Вирішальна битва за трофей пройде на "Вемблі" в Лондоні. Початок – о 22:00. Онлайн-трансляція Італія – Англія в фіналі Євро доступна на нашому сайті.

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"Упевнений, що сьогоднішній день запам'ятається надовго. Ми готуємося до найвеличнішого матчу збірної Англії в сучасній історії. Якщо вони виграють, думаю, у нашій країні спалахне найбільша вечірка з моменту закінчення Другої світової війни! Вони можуть перемогти", – написав Шилтон у себе в Twitter

Раніше ми розповідали про підлі прийоми фанів Англії напередодні фіналу чемпіонату Європи-2020 в Лондоні.

Ми писали, що колишній президент Баварії проти Англії та її уболівальників у фіналі Євро-2020.

Дізнайтеся, де і коли дивитися фінал Євро-2020.