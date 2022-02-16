Ржавеющий символ победы: чиновников пристыдили после первой медали Украины в Пекине

Александр Абраменко начинал свою карьеру на этом трамплине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Абраменко в этот раз ограничился серебряной наградой, но от этого его достижение не менее значимое, ведь, скорее всего, его медаль снова останется единственной для Украины.

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Четыре года назад, когда Абраменко взял золото, СМИ облетела фотография трамплина для фристайлистов в Николаеве, где начинал тренироваться будущий чемпион ОИ.

Так выглядит трамплин в Николаеве. Фото: nikvesti.com

Чиновники тут же пообещали возродить трамплин и сделать так, чтоб наши чемпионы тренировались в родной стране, а не за границей. Прошло четыре года…

"Тем временем ни в Николаеве, ни в другом городе Украины так и не построили современный спортивный комплекс, чтоб наши олимпийцы тренировались на родине, а не в Беларуси и Швейцарии. Стоит ржавеющий символ победы вопреки, а не благодаря. А политики и чиновники продолжают поздравлять Абраменко, разбавляя позитивом информационную повестку. А через 2 дня будет новая история, и о медали можно будет забыть, как и о развитии фристайла и других видов спорта", – написал журналист Олег Деренюга в Facebook.

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