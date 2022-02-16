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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Іржавіючий символ перемоги: чиновників присоромили після першої медалі України в Пекіні

Олександр Трикіша
16 лютого, 19:40
Успішний виступ Олександра Абраменка на Олімпійських іграх у Пекіні знову змусив заговорити про плачевний стан спортивної інфраструктури в нашій країні

Олександр Абраменко починав свою кар'єру на цьому трампліні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Абраменко цього разу обмежився срібною нагородою, але від цього його досягнення не менш значуще, адже, швидше за все, його медаль знову залишиться єдиною для України.

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Чотири роки тому, коли Абраменко взяв золото, ЗМІ облетіла фотографія трампліна для фрістайлістів у Миколаєві, де починав тренуватися майбутній чемпіон ОІ.

Так виглядає трамплін у Миколаєві. Фото: nikvesti.com

Чиновники відразу пообіцяли відродити трамплін і зробити так, щоб наші чемпіони тренувалися у рідній країні, а не за кордоном. Минуло чотири роки.

"Тим часом ні в Миколаєві, ні в іншому місті України так і не збудували сучасний спортивний комплекс, щоб наші олімпійці тренувалися на батьківщині, а не в Білорусі та Швейцарії.

Стоїть іржавіючий символ перемоги всупереч, а не завдяки.

А політики та чиновники продовжують вітати Абраменка, розбавляючи позитивом інформаційний порядок денний.

А через 2 дні буде нова історія, і про медаль можна буде забути, як і про розвиток фрістайлу та інших видів спорту", – написав журналіст Олег Деренюга у Facebook.

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