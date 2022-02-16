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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Прокляття прапороносців остаточно знято! Як Олександр Абраменко став найтитулованішим олімпійцем всупереч прикметам

Руслан Меженський Руслан Меженський Креативний продюсер Сьогодні
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16 лютого, 16:51
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Є перша медаль України на Олімпіаді-2022 у Пекіні!
Абраменко - срібний призер Пекіна-2022
Абраменко - срібний призер Пекіна-2022 / Фото: REUTERS

Сьогодні у суперфіналі змагань фрістайлістів з лижної акробатики 33-річний українець посів 2-е місце, поступившись лише представнику Китаю, та обійшовши представника ОКР.

Срібло Олександра Абраменка дісталося українцеві не без частки везіння. У шістку суперфіналістів він потрапив з 5-го місця, значно поступаючись фаворитам, у яких і стрибки були складніше, і виконували вони їх чисто.

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У самому суперфіналі, де спортсменам дається лише одна спроба, Абраменко виконав свій стрибок не дуже чисто, ледь не впавши під час приземлення, що не залишилося поза увагою суддів, які поставили українцю досить невисоку оцінку.

Відразу після цього китайський спортсмен (майбутній чемпіон) виконав свій стрибок ідеально, обійшовши Абраменка. І попереду залишалися ще виступи трьох найкращих акробатів попереднього раунду. Фантастика, але всі троє свої стрибки виконали хибно – і Абраменко залишився на 2-у місці, що принесло Україні довгоочікувану медаль Пекіна-2022. Та ще й срібну!

/ Фото: REUTERS

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Несподівана медаль

Цікаво, що сам Абраменко, за його власними зізнаннями, у Пекіні розраховував на медаль у зовсім іншому виді змагань. Олександр небезпідставно вважав, що Україна має хороші шанси на перемогу в командних змаганнях фрістайлістів. І мав рацію, оскільки канадці, які взяли бронзу Пекіна-2022, отримав за свої стрибки менше балів, ніж українці на етапах Кубка світу.

Але сталося непередбачуване: збірну України скосив COVID-19. Партнери Абраменка (сам він уникнув зараження) пішли на карантин і потрібних здорових трьох людей для заявки у змагання просто не набралося!

Таким чином команда України просто не вийшла на старт.

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Зла іронія долі в тому, що Олександр Абраменко раніше не приховував, що є супротивником вакцинації та не раз критикував антиковидні обмеження.

Найтитулованіший

Тепер Олександр Абраменко із золотом Пхенчхана-2018 та сріблом Пекіна-2022 – найтитулованіший медаліст зимових Олімпіад за всю історію Незалежної України.

Точніше, один із двох найтитулованіших. Також золото та срібло є у колекції біатлоністки Віти Семеренко. Вона стала чемпіонкою Сочі-2014 із партнерками по команді в естафетній гонці, а також виграла бронзу у спринтерських перегонах. А 2 роки потому її бронза перетворилася на срібло після того, як у вживанні допінгу було викрито росіянку Ольгу Вілухіну, яка посіла в 2014 році 2-е місце в спринті.

Відповідно, срібна нагорода перейшла до Віта Семеренка.

А ось у чому досягнення Абраменка є унікальним: він єдиний в історії український спортсмен, який вигравав медалі на двох зимових Олімпіадах.

Остання Олімпіада. Або?

Абраменко – не лише найтитулованіший спортсмен, а й найдосвідченіший: Олімпіада-2022 стала для нього 5-ою за кар'єру. Щоправда, ще рік тому Олександр казав, що ці зимові ігри стануть йому останніми в кар'єрі. Але при цьому додав багатозначне, "втім, там подивимося".

Наразі спортсмену 33 роки, вік зовсім не критичний. А апетит приходить під час їжі: зрештою бронзової олімпійської нагороди у Сашка в колекції поки що немає. Як знати, може Абраменко зможе зібрати повний комплект медалей на іграх-2026 в італійській Кортіна д’Ампеццо?

№13 для Сашка виявився щасливим.
№13 для Сашка виявився щасливим. / Фото: REUTERS

Прикмета більше не працює

А ще Олександр Абраменко остаточно зруйнував містичне "прокляття прапороносців".

Серед спортсменів є прикмета, що виконувати почесний обов'язок прапороносця країни на церемонії відкриття Олімпіади – до невдачі. Хочете вірте, хочете ні, але з 1994 року до 2021-го на літніх та зимових іграх, 13 разів поспіль, прапороносці української команди незмінно залишалися без медалей на цих Олімпіадах. Хоча синьо-жовтий прапор у різні роки несли такі зірки, як Сергій Бубка, Яна Клочкова, Микола Мільчев, Віктор Петренко, Олена Підгрушна – усі – олімпійські чемпіони!

Але спочатку півроку тому наша мультимедалістка у кульовій стрільбі Олена Костевич, яка несла прапор на церемонії відкриття Олімпіади у Токіо, виграла бронзу, знявши прокляття для літніх ігор. А тепер Олександр Абраменко (він ніс прапор України цього разу разом із фігуристкою Олександрою Назаровою) "добив" цю прикмету і для зимових Олімпіад.

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