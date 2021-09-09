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Разве это "зрада"? Магучих и Ласицкене оказались на одном фото из-за польки

Сергей Шаховец
9 сентября, 16:56
Стало известно, что послужило поводом для новых объятий украинской и российской спортсменок

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Instagram

Не успел затихнуть скандал с "обнимашками" Магучих и Ласицкене на Олимпиаде-2020 в Токио, как прыгуньи опять взялись за старое. Повторение произошло на финале сезона Бриллиантовой лиги в Швейцарии, где украинка заняла второе место. На общем снимке финалисток, который опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон, Ласицкене обнимает украинку Магучих за плечи.

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Как выяснилось, причиной для общей фотографии стало завершении карьеры легкоатлетки Камилы Лицвинко. Именно польская прыгунья попросила россиянку Ласицкене, украинок Магучих и Геращенко, а также австралиек Элинор Паттерсон и Николу Макдермотт сделать общую фотографию на память, сообщает Матч ТВ.

Напомним, после предыдущих, олимпийских объятий с россиянкой Ласицкене в Токио, Ярослава попала под волну критики. Магучих даже вызвали на ковер в Минобороны.

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

А бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

"Я бы эту медаль, которую она получила, отправила назад в Токио, а эту "баберу" лишила бы украинского гражданства", – заявила Фарион

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