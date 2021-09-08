Магучих взяла реванш у австралийки за Олимпиаду-2020

Сегодня в Цюрихе прошел финал сезона Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. Украину представляли две спортсменки – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Читайте также: Цветов – пример, как относиться к спортсменам из России. Громкое заявление министра
В финале повторился расклад Олимпиады-2020, когда в топ-3 боролись Ярослава Магучих, Никола Макдермотт и Мария Ласицкене.
Первой выбыла австралийская прыгунья, которая не взяла высоту 2.03 м. Ярослава Магучих в финале смогла показать второй результат – 2.03 м, взяв реванш у Макдермотт за Олимпиаду-2020. А победа досталась Ласицкене, которая прыгнула на 2.05 м. Это рекорд сезона.
Ирина Геращенко не преодолела высоту 1.99 метра и финишировала 4-й.
Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе украинская прыгунья Ярослава Магучих взяла высоту 2.02 м и выиграла соревнования.