8 вересня 21:45
Чехія 1
Україна 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Хіба це зрада? Магучіх та Ласіцкене опинилися на одному фото через польку

Сергій Шаховець
9 вересня, 16:56
Стало відомо, що слугувало приводом для нових обіймів української та російської спортсменок

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Instagram

Не встиг затихнути скандал через "обнімашки" Магучіх та Ласіцкене на Олімпіаді-2020 у Токіо, як стрибунки знову взялися за старе. Повторення сталося на фіналі сезону Діамантової ліги в Швейцарії, де українка посіла друге місце. На спільному знімку фіналісток, який опублікувала в Instagram австралійка Елінор Паттерсон, Ласіцкене обіймає українку Магучіх за плечі.

Читайте також: Вийшла з декрету! Українська красуня з Росії розпочала підготовку до Олімпіади

Як з'ясувалося, причиною для фотографії стало завершення кар'єри легкоатлетки Каміли Ліцвінко. Саме польська стрибунка попросила росіянку Ласіцкене, українок Магучіх та Геращенко, а також австралійок Елінор Паттерсон і Ніколу Макдермотт зробити спільну фотографію на пам'ять, повідомляє Матч ТВ.

Нагадаємо, після попередніх, олімпійських обіймів з росіянкою Ласіцкене у Токіо, Ярослава потрапила під хвилю критики. Магучіх навіть викликали на килим до Міноборони.

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

А колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити громадянства.

"Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад у Токіо, а цю "баберу" позбавила б українського громадянства", – заявила Фаріон.

Реклама