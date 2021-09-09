Хіба це зрада? Магучіх та Ласіцкене опинилися на одному фото через польку

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Instagram

Не встиг затихнути скандал через "обнімашки" Магучіх та Ласіцкене на Олімпіаді-2020 у Токіо, як стрибунки знову взялися за старе. Повторення сталося на фіналі сезону Діамантової ліги в Швейцарії, де українка посіла друге місце. На спільному знімку фіналісток, який опублікувала в Instagram австралійка Елінор Паттерсон, Ласіцкене обіймає українку Магучіх за плечі.

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Як з'ясувалося, причиною для фотографії стало завершення кар'єри легкоатлетки Каміли Ліцвінко. Саме польська стрибунка попросила росіянку Ласіцкене, українок Магучіх та Геращенко, а також австралійок Елінор Паттерсон і Ніколу Макдермотт зробити спільну фотографію на пам'ять, повідомляє Матч ТВ.

Нагадаємо, після попередніх, олімпійських обіймів з росіянкою Ласіцкене у Токіо, Ярослава потрапила під хвилю критики. Магучіх навіть викликали на килим до Міноборони.

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

А колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити громадянства.