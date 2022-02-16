Озолотится: сколько получит Абраменко за медаль Олимпиады-2022

Александр Абраменко снова взял медаль на Олимпийских играх / Фото: REUTERS

За серебряную медаль государство обещало спортсменам 80 тысяч долларов. В пересчете на национальную валюту это 2,2 миллиона гривен!

Напомним, что на Играх-2018 в Пхенчхане Абраменко завоевал золотую медаль. Та медаль так и осталась единственной для нашей страны, завоеванной в Южной Корее.

Реклама

Александр Абраменко / Фото: Reuters

За золотую награду Абраменко получил премию в размере 125 тысяч долларов от государства, а еще бизнесмены выделили 50 тысяч долларов. Кроме этого, Абраменко вручили сертификат на квартиру.

Теперь Александр Абраменко с золотом Пхенчхана-2018 и серебром Пекина-2022 – самый титулованный медалист зимних Олимпиад за всю историю независимой Украины.

Реклама

/ Фото: AFP

Другие новости об Александре Абраменко: