Озолотится: сколько получит Абраменко за медаль Олимпиады-2022

Александр Абраменко снова взял медаль на Олимпийских играх / Фото: REUTERS
За серебряную медаль государство обещало спортсменам 80 тысяч долларов. В пересчете на национальную валюту это 2,2 миллиона гривен!
Напомним, что на Играх-2018 в Пхенчхане Абраменко завоевал золотую медаль. Та медаль так и осталась единственной для нашей страны, завоеванной в Южной Корее.
Александр Абраменко / Фото: Reuters
За золотую награду Абраменко получил премию в размере 125 тысяч долларов от государства, а еще бизнесмены выделили 50 тысяч долларов. Кроме этого, Абраменко вручили сертификат на квартиру.
Теперь Александр Абраменко с золотом Пхенчхана-2018 и серебром Пекина-2022 – самый титулованный медалист зимних Олимпиад за всю историю независимой Украины.
/ Фото: AFP
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