Озолотиться: скільки отримає Абраменко за медаль Олімпіади-2022

Олександр Абраменко знову взяв медаль Олімпійських ігор / Фото: REUTERS
За срібну медаль держава обіцяла спортсменам 80 тисяч доларів. У перерахунку на національну валюту це 2,2 мільйона гривень!
Нагадаємо, що на Іграх-2018 у Пхенчхані Абраменко завоював золоту медаль. Та медаль так і залишилася єдиною для нашої країни, завойованою у Південній Кореї.
Олександр Абраменко / Фото: Reuters
За золоту нагороду Абраменко отримав премію у розмірі 125 тисяч доларів від держави, а ще бізнесмени виділили 50 тисяч доларів. Окрім цього, Абраменком вручили сертифікат на квартиру.
Тепер Олександр Абраменко із золотом Пхенчхана-2018 та сріблом Пекіна-2022 – найтитулованіший медаліст зимових Олімпіад за всю історію незалежної України.
/ Фото: AFP
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