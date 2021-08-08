Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости

Украина завершила Олимпийские игры в Токио с 19 завоеванными медалями. Если по количеству мы побили Рио и сравнялись с Лондоном, то по качеству – это худшие летние Игры для Украины

Украинцы взяли лишь одно золото в Токио / Фото: Reuters

В Японии украинцы смогли разжиться лишь одной золотой наградой – олимпийским чемпионом стал борец Жан Беленюк.

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В том же Рио было два золота, а рекорд – 9 золотых наград - был установлен в Атланте в 1996 году.

Наш самый медальный вид спорта – спортивная гимнастка, где украинцы успели завоевать семь медалей со времен независимости, в этом году остался без наград. Напомним, что лучший украинский гимнаст Олег Верняев пропустил Игры из-за допинга.

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Что касается общего количества наград, то Украина опередила Рио-2016 и сравнялась с Лондоном-2012. Рекорд, опять-таки, был установлен в Атланте-1996 и Сиднее-2000 – по 23 награды.

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Все это вылилось в 44-е место в общем медальном зачете Олимпиады-2020. В Рио мы были 31-ми, а лучший результат украинцы продемонстрировали в Атланте – 9-е место.

Игры Золото Серебро Бронза Всего Место 1996 Атланта 9 2 12 23 9 2000 Сидней 3 10 10 23 21 2004 Афины 8 5 9 22 13 2008 Пекин 7 4 11 22 12 2012 Лондон 5 4 10 19 14 2016 Рио-де-Жанейро 2 5 4 11 31 2020 Токио 1 6 12 19 44 Всего 35 36 68 139