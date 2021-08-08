Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости

Украинцы взяли лишь одно золото в Токио / Фото: Reuters
В Японии украинцы смогли разжиться лишь одной золотой наградой – олимпийским чемпионом стал борец Жан Беленюк.
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В том же Рио было два золота, а рекорд – 9 золотых наград - был установлен в Атланте в 1996 году.
Наш самый медальный вид спорта – спортивная гимнастка, где украинцы успели завоевать семь медалей со времен независимости, в этом году остался без наград. Напомним, что лучший украинский гимнаст Олег Верняев пропустил Игры из-за допинга.
Что касается общего количества наград, то Украина опередила Рио-2016 и сравнялась с Лондоном-2012. Рекорд, опять-таки, был установлен в Атланте-1996 и Сиднее-2000 – по 23 награды.
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Все это вылилось в 44-е место в общем медальном зачете Олимпиады-2020. В Рио мы были 31-ми, а лучший результат украинцы продемонстрировали в Атланте – 9-е место.
|Игры
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|Место
|9
|2
|12
|23
|9
|3
|10
|10
|23
|21
|8
|5
|9
|22
|13
|7
|4
|11
|22
|12
|5
|4
|10
|19
|14
|2
|5
|4
|11
|31
|1
|6
|12
|19
|44
|Всего
|35
|36
|68
|139
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