Олімпіада в Токіо – найгірша для України з часів незалежності

Україна завершила Олімпійські ігри в Токіо з 19 завойованими медалями. Якщо за кількістю ми побили Ріо і зрівнялися з Лондоном, то за якістю – це найгірші літні Ігри для України

Українці взяли в Токіо лиш одне золото / Фото: Reuters

В Японії українці змогли розжитися лише однією золотою нагородою – олімпійським чемпіоном став борець Жан Беленюк.

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У тому ж Ріо було два золота, а рекорд – 9 золотих нагород, був встановлений в Атланті в 1996 році.

Наш самий медальний вид спорту – спортивна гімнастика, де українці встигли завоювати сім медалей з часів незалежності, в цьому році залишився без нагород. Нагадаємо, що кращий український гімнаст Олег Верняєв пропустив Ігри через допінг.

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Що стосується загальної кількості нагород, то Україна випередила Ріо-2016 і зрівнялася з Лондоном-2012. Рекорд, знову-таки, був встановлений в Атланті-1996 і Сіднеї-2000 – по 23 нагороди.

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Все це вилилося в 44-е місце в загальному медальному заліку Олімпіади-2020. У Ріо ми були 31-ми, а кращий результат українці продемонстрували в Атланті – 9-е місце.

ігри Золото Срібло Бронза Всього Місце 1996 Атланта 9 2 12 23 9 2000 Сідней 3 10 10 23 21 2004 Афіни 8 5 9 22 13 2008 Пекін 7 4 11 22 12 2012 Лондон 5 4 10 19 14 2016 Ріо-де-Жанейро 2 5 4 11 31 2020 Токіо 1 6 12 19 44 Всього 35 36 68 139