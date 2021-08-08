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Олімпіада в Токіо – найгірша для України з часів незалежності

8 серпня, 12:32

Олександр Трикіша

Україна завершила Олімпійські ігри в Токіо з 19 завойованими медалями. Якщо за кількістю ми побили Ріо і зрівнялися з Лондоном, то за якістю – це найгірші літні Ігри для України

Українці взяли в Токіо лиш одне золото / Фото: Reuters

В Японії українці змогли розжитися лише однією золотою нагородою олімпійським чемпіоном став борець Жан Беленюк.

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У тому ж Ріо було два золота, а рекорд – 9 золотих нагород, був встановлений в Атланті в 1996 році.

Наш самий медальний вид спорту – спортивна гімнастика, де українці встигли завоювати сім медалей з часів незалежності, в цьому році залишився без нагород. Нагадаємо, що кращий український гімнаст Олег Верняєв пропустив Ігри через допінг.

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Що стосується загальної кількості нагород, то Україна випередила Ріо-2016 і зрівнялася з Лондоном-2012. Рекорд, знову-таки, був встановлений в Атланті-1996 і Сіднеї-2000 – по 23 нагороди.

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Все це вилилося в 44-е місце в загальному медальному заліку Олімпіади-2020. У Ріо ми були 31-ми, а кращий результат українці продемонстрували в Атланті – 9-е місце.

ігриЗолотоСріблоБронзаВсьогоМісце
1996 Атланта9212239
2000 Сідней310102321
2004 Афіни8592213
2008 Пекін74112212
2012 Лондон54101914
2016 Ріо-де-Жанейро2541131
2020 Токіо16121944
Всього353668139

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Джерело: Сегодня|Спорт

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