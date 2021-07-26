Ольга Харлан в купальнике и без него: Девушка дня на Олимпиаде-2020

Ольга Харлан. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram
Ольга Харлан – самая титулованная спортсменка в сборной Украины на Олимпиаде в Токио. В ее активе – "золото", "серебро" и две "бронзы" предыдущих Игр, шесть золотых медалей чемпионатов мира!
Но на Игры-2020 Харлан приехала не наслаждаться статусом легенды, а за личным "золото" ОИ в сабле, которого в копилке у Ольги еще нет.
Ольга Харлан / Фото: FIE
Ольга Харлан / Фото: Getty Images
Отметим, что Харлан четыре года была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, но в итоге они разошлись.
А сейчас сердце Ольги принадлежит итальянскому фехтовальщику – трехкратному чемпиону Европы Луиджи Самеле: ему 33, он был бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне в командной сабле. Выступает за Италию и в Токио-2020.
Читайте также: Ольгу Харлан в Токио заманили в сборную Италии (видео)
Добавим, что Ольга Харлан безумно любит мороженое, пиццу и принимать ванну со своим итальянским возлюбленным.
Напомним, первую медаль Украине на Олимпиаде в Токио в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".
В воскресенье вторую награду в копилку нашей страны на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.
Читайте также: Россияне позавидуют! Премии Белодед и Рейзлина за Олимпиаду