Ольга Харлан в купальнику і без нього: Дівчина дня на Олімпіаді-2020

Ольга Харлан. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram
Ольга Харлан – найтитулованіша спортсменка в збірній України на Олімпіаді в Токіо. В її активі – "золото", "срібло" і дві "бронзи" попередніх Ігор, шість золотих медалей чемпіонатів світу!
Але на Ігри-2020 Харлан приїхала не насолоджуватися статусом легенди, а за особистим "золото" ОІ в шаблі, якого в скарбничці у Ольги ще немає.
Вболіваємо за Харлан 26 липня!
Ольга Харлан / Фото: FIE
Ольга Харлан / Фото: Getty Images
Відзначимо, що Харлан чотири роки була одружена з українським шаблістом Дмитром Бойком, але в підсумку вони розійшлися.
А нині серце Ольги належить італійському фехтувальникові – триразовому чемпіону Європи Луїджі Самеле: йому 33, він був бронзовим призером Ігор-2012 у Лондоні в командній шаблі. Виступає за Італію і в Токіо-2020.
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Додамо, що Ольга Харлан шалено любить морозиво, піцу і приймати ванну зі своїм італійським коханим.
Нагадаємо, першу медаль Україні на Олімпіаді в Токіо в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".
У неділю другу нагороду до скарбнички нашої країни на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.
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