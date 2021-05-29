Ничего себе фигура: украинская теннисистка соблазняет фанатов в Instagram

Украинка Ольга Янчук отдыхает в Турции, пока ее парень Жерсон Родригес готовится к матчам за сборную Люксембурга. А еще девушка похвасталась снимком в черном купальнике

Ольга Янчук отдыхает в Турции / Фото: Instagram

Украинская теннисистка и девушка футболиста Динамо Жерсона Родригеса Ольга Янчук похвасталась идеальной фигурой, пока ее возлюбленный находится в расположении сборной Люксембурга.

Ольга Янчук предстала перед фанатами в черном купальнике, подчеркивающем ее идеальную фигуру. Напомним, что в ноябре теннисистка родила футболисту сына.

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