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Ничего себе фигура: украинская теннисистка соблазняет фанатов в Instagram

29 мая, 11:20

Александр Трикиша

Украинка Ольга Янчук отдыхает в Турции, пока ее парень Жерсон Родригес готовится к матчам за сборную Люксембурга. А еще девушка похвасталась снимком в черном купальнике

Ольга Янчук отдыхает в Турции / Фото: Instagram

Украинская теннисистка и девушка футболиста Динамо Жерсона Родригеса Ольга Янчук похвасталась идеальной фигурой, пока ее возлюбленный находится в расположении сборной Люксембурга.

Ольга Янчук предстала перед фанатами в черном купальнике, подчеркивающем ее идеальную фигуру. Напомним, что в ноябре теннисистка родила футболисту сына.

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Источник: Сегодня|Спорт

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