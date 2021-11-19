Не отвести глаз: украинская теннисистка меняет купальники на отдыхе

Марта Костюк в разных купальниках / Фото: Instagram

На днях Марта запостила фото, затмившие даже поединок Босния – Украина в отборе на ЧМ-2022.

Сегодня девушка выложила новую порцию аппетитных снимков. Теннисистка позировала на фоне океана в разных купальниках – крохотном черном и красном с глубоким декольте.

Подписчики Марты в восторге. А российская теннисистка Елена Веснина заявила, что Victoria Secret не ту теннисистку подписали.

Читайте также: