19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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24 листопада 22:00
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Не відвести очей: українська тенісистка міняє купальники на відпочинку

Олександр Трикіша
19 листопада, 00:10
Юна українська тенісистка Марта Костюк знову нагадала про себе у Instagram. Красуня опублікувала гарячі фото з відпочинку з Сейшел

Марта Костюк в різних купальниках / Фото: Instagram

Днями Марта запостила фото, що затьмарили навіть поєдинок Боснія – Україна у відборі на ЧС-2022.

Сьогодні дівчина виклала нову порцію апетитних знімків. Тенісистка позувала на тлі океану в різних купальниках – крихітному чорному та червоному з глибоким декольте.

Підписники Марти у захваті. А російська тенісистка Олена Весніна заявила, що Victoria Secret не ту тенісистку підписали.

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