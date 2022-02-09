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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Не Олимпиада, а сумасшедший дом. Тренер биатлонисток в шоке от происходящего на Играх

Сергей Шаховец
9 февраля, 19:56
Женская сборная Украины по биатлону оказалась в сложной ситуации на Олимпийских играх, проходящих в Китае

Выше 10-го места украинцы пока не поднимались в Пекине / Фото: REUTERS

Следующей гонкой в календаре биатлонных соревнований на Играх-2022 станет женский спринт. О том, в каком состоянии подходит к важному старту наша команда, рассказал главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.

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"Скажу вам правду – это сумасшедший дом. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный тест – снова хуже показывает.

Я уже не верю никому. Так у Даши, Миши Гуменяка, Игоря Ященко, Елены Белосюк, Юрая Санитры. Они сидят уже десять дней, Санитра – уже почти две недели.

Один день результат отрицательный, а на следующий – положительный. Насколько я человек доверчивый и хочу видеть лучшее, но здесь уже....

Надеюсь, я неправ и их раньше выпустят, потому что и так есть две недели карантина", – сказал Велепец в интервью Суспильне.Спорт.

Урош Велепец

Напомним, две украинские биатлонистки – Елена Билосюк и Дарья Блашко сдали положительный тест на коронавирус.

А Валентина Семеренко была вынуждена досрочно покинуть Олимпиаду из-за проблем со здоровьем.

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"Она не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было. У Вали есть аллергия на холодный воздух", – рассказывал тренер украинской команды Урош Велепец.

Валентина Семеренко / Фото: AFP

Чтобы спасти ситуацию, в сборную срочно была вызвана Анастасия Меркушина, которая уже прибыла в Пекин. Но как пройдет ее адаптация к суровым условия, пока неизвестно.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

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Календарь биатлонных гонок на Олимпийских играх в Пекине.

  • 5 февраля, 11:00 – смешанная эстафета
  • 7 февраля, 11:00 – индивидуальная гонка, женщины, 15 км
  • 8 февраля, 10:30 – индивидуальная гонка, мужчины, 20км
  • 11 февраля, 11:00 – спринт, женщины, 7,5 км
  • 12 февраля, 11:00 – спринт, мужчины, 10 км
  • 13 февраля, 11:00 – гонка преследования, женщины, 10 км
  • 13 февраля, 12:45 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км
  • 15 февраля, 11:00 – эстафета, мужчины, 4х7,5 км
  • 16 февраля, 09:45 – эстафета, женщины, 4х6 км
  • 18 февраля, 11:00 – масс-старт, мужчины, 15 км
  • 19 февраля, 11:00 – масс-старт, женщины, 12,5 км