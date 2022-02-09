Не Олимпиада, а сумасшедший дом. Тренер биатлонисток в шоке от происходящего на Играх

Выше 10-го места украинцы пока не поднимались в Пекине / Фото: REUTERS
Следующей гонкой в календаре биатлонных соревнований на Играх-2022 станет женский спринт. О том, в каком состоянии подходит к важному старту наша команда, рассказал главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.
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"Скажу вам правду – это сумасшедший дом. Динамика есть, она идет вверх, а когда уже думаешь, что завтра будет отрицательный тест – снова хуже показывает.
Я уже не верю никому. Так у Даши, Миши Гуменяка, Игоря Ященко, Елены Белосюк, Юрая Санитры. Они сидят уже десять дней, Санитра – уже почти две недели.
Один день результат отрицательный, а на следующий – положительный. Насколько я человек доверчивый и хочу видеть лучшее, но здесь уже....
Надеюсь, я неправ и их раньше выпустят, потому что и так есть две недели карантина", – сказал Велепец в интервью Суспильне.Спорт.
Напомним, две украинские биатлонистки – Елена Билосюк и Дарья Блашко сдали положительный тест на коронавирус.
А Валентина Семеренко была вынуждена досрочно покинуть Олимпиаду из-за проблем со здоровьем.
"Она не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было. У Вали есть аллергия на холодный воздух", – рассказывал тренер украинской команды Урош Велепец.
Чтобы спасти ситуацию, в сборную срочно была вызвана Анастасия Меркушина, которая уже прибыла в Пекин. Но как пройдет ее адаптация к суровым условия, пока неизвестно.
Календарь биатлонных гонок на Олимпийских играх в Пекине.
- 5 февраля, 11:00 – смешанная эстафета
- 7 февраля, 11:00 – индивидуальная гонка, женщины, 15 км
- 8 февраля, 10:30 – индивидуальная гонка, мужчины, 20км
- 11 февраля, 11:00 – спринт, женщины, 7,5 км
- 12 февраля, 11:00 – спринт, мужчины, 10 км
- 13 февраля, 11:00 – гонка преследования, женщины, 10 км
- 13 февраля, 12:45 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км
- 15 февраля, 11:00 – эстафета, мужчины, 4х7,5 км
- 16 февраля, 09:45 – эстафета, женщины, 4х6 км
- 18 февраля, 11:00 – масс-старт, мужчины, 15 км
- 19 февраля, 11:00 – масс-старт, женщины, 12,5 км