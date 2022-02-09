Не Олімпіада, а божевільний будинок. Тренер біатлоністок в шоці від того, що відбувається на Іграх

Вище 10-го місця українці в Пекіні ще не підіймалися / Фото: REUTERS
Наступною гонкою у календарі біатлонних змагань на Іграх-2022 стане жіночий спринт. Про те, у якому стані підходить до важливого старту наша команда, розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.
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"Скажу вам правду – це божевільний будинок. Динаміка є, вона йде вгору, а коли вже думаєш, що завтра буде негативний тест – знову гірше показує.
Я вже нікому не вірю. Так у Даші, Миші Гуменяка, Ігоря Ященка, Олени Білосюк, Юрія Санітри. Вони сидять уже десять днів, Санітра – майже два тижні.
Один день результат негативний, а наступного – позитивний. Наскільки я людина довірлива і хочу бачити найкраще, але тут.
Сподіваюся, я неправий і їх раніше випустять, бо й так є два тижні карантину", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне.Спорт.
Нагадаємо, дві українські біатлоністки – Олена Білосюк та Дар'я Блашко здали позитивний тест на коронавірус.
А Валентина Семеренко була змушена достроково покинути Олімпіаду через проблеми зі здоров'ям.
"Вона не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було. У Валі є алергія на холодне повітря", – розповідав тренер української команди Урош Велепець.
Щоб урятувати ситуацію, до збірної терміново була викликана Анастасія Меркушина, яка вже прибула до Пекіна. Але як пройде її адаптація до суворих умов, поки що невідомо.
Календар біатлонних гонок на Олімпійських іграх у Пекіні.
- 5 лютого, 11:00 – змішана естафета
- 7 лютого, 11:00 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
- 8 лютого, 10:30 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20км
- 11 лютого, 11:00 – спринт, жінки, 7,5 км
- 12 лютого, 11:00 – спринт, чоловіки, 10 км
- 13 лютого, 11:00 – гонки переслідування, жінки, 10 км
- 13 лютого, 12:45 – гонки переслідування, чоловіки, 12,5 км
- 15 лютого, 11:00 – естафета, чоловіки, 4х7,5 км
- 16 лютого, 09:45 – естафета, жінки, 4х6 км
- 18 лютого, 11:00 – мас-старт, чоловіки, 15 км
- 19 лютого, 11:00 – мас-старт, жінки, 12,5 км