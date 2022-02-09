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Брентфорд --
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Мілан --
Лаціо --
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Ліверпуль --
Лестер --
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Ювентус --
Сассуоло --
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Полісся --
Металіст --
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Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
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Евертон --
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Реал --
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Верес --
Чорноморець --
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Наполі --
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Ліверпуль --
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Лестер --
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Ювентус --
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Спортинг --
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Ювентус --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Не Олімпіада, а божевільний будинок. Тренер біатлоністок в шоці від того, що відбувається на Іграх

Сергій Шаховець
9 лютого, 19:56
Жіноча збірна України з біатлону опинилася у складній ситуації на Олімпійських іграх у Китаї

Вище 10-го місця українці в Пекіні ще не підіймалися / Фото: REUTERS

Наступною гонкою у календарі біатлонних змагань на Іграх-2022 стане жіночий спринт. Про те, у якому стані підходить до важливого старту наша команда, розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

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"Скажу вам правду – це божевільний будинок. Динаміка є, вона йде вгору, а коли вже думаєш, що завтра буде негативний тест – знову гірше показує.

Я вже нікому не вірю. Так у Даші, Миші Гуменяка, Ігоря Ященка, Олени Білосюк, Юрія Санітри. Вони сидять уже десять днів, Санітра – майже два тижні.

Один день результат негативний, а наступного – позитивний. Наскільки я людина довірлива і хочу бачити найкраще, але тут.

Сподіваюся, я неправий і їх раніше випустять, бо й так є два тижні карантину", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Нагадаємо, дві українські біатлоністки – Олена Білосюк та Дар'я Блашко здали позитивний тест на коронавірус.

А Валентина Семеренко була змушена достроково покинути Олімпіаду через проблеми зі здоров'ям.

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"Вона не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було. У Валі є алергія на холодне повітря", – розповідав тренер української команди Урош Велепець.

Валентина Семеренко / Фото: AFP

Щоб урятувати ситуацію, до збірної терміново була викликана Анастасія Меркушина, яка вже прибула до Пекіна. Але як пройде її адаптація до суворих умов, поки що невідомо.

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

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Календар біатлонних гонок на Олімпійських іграх у Пекіні.

  • 5 лютого, 11:00 – змішана естафета
  • 7 лютого, 11:00 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
  • 8 лютого, 10:30 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20км
  • 11 лютого, 11:00 – спринт, жінки, 7,5 км
  • 12 лютого, 11:00 – спринт, чоловіки, 10 км
  • 13 лютого, 11:00 – гонки переслідування, жінки, 10 км
  • 13 лютого, 12:45 – гонки переслідування, чоловіки, 12,5 км
  • 15 лютого, 11:00 – естафета, чоловіки, 4х7,5 км
  • 16 лютого, 09:45 – естафета, жінки, 4х6 км
  • 18 лютого, 11:00 – мас-старт, чоловіки, 15 км
  • 19 лютого, 11:00 – мас-старт, жінки, 12,5 км