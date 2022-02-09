Не Олімпіада, а божевільний будинок. Тренер біатлоністок в шоці від того, що відбувається на Іграх

Вище 10-го місця українці в Пекіні ще не підіймалися / Фото: REUTERS

Наступною гонкою у календарі біатлонних змагань на Іграх-2022 стане жіночий спринт. Про те, у якому стані підходить до важливого старту наша команда, розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

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"Скажу вам правду – це божевільний будинок. Динаміка є, вона йде вгору, а коли вже думаєш, що завтра буде негативний тест – знову гірше показує.

Я вже нікому не вірю. Так у Даші, Миші Гуменяка, Ігоря Ященка, Олени Білосюк, Юрія Санітри. Вони сидять уже десять днів, Санітра – майже два тижні.

Один день результат негативний, а наступного – позитивний. Наскільки я людина довірлива і хочу бачити найкраще, але тут.

Сподіваюся, я неправий і їх раніше випустять, бо й так є два тижні карантину", – сказав Велепець в інтерв'ю Суспільне.Спорт.