Не ноги, а башни-близнецы. В черном белье баскетболистка впечатлила фанатов

Звезда австралийского баскетбола Лиз Кэмбидж любит постить откровенные фото в соцсети. Но на сей раз спортсменка, похоже, перестаралась.
Баскетболистка позирует лишь в одном белье. Ради фотосессии она даже перекрасилась и стала блондинкой.
Фанаты Лиз живо откликнулись на снимки спортсменки. "Вот это фигура", "Не ноги, а башни близнецы", "Ты выглядишь, как богиня", – засыпали девушку комплиментами.
Элизабет Кэмбидж выступает за Саутсайд Флайерз из женской Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году она стала чемпионкой лиги. В составе сборной Австралии Лиз выигрывала бронзовую награду Олимпиады 2012 года, а на ЧМ-2018 завоевала "серебро".
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