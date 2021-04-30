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Холодное сердце и горячий темперамент: баскетболистка зажгла соцсети

30 апреля, 23:33

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Бронзовая призерка Олимпийских игр по баскетболу в сборной Австралии Лиз Кэмбидж опубликовала откровенное фото в соцсетях

Одна из сильнейших баскетболисток Австралии Лиз Кэмбидж успевает не только заниматься спортом, но и в соцсетях она очень активна. Девушка часто постит там очень откровенные снимки.

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"Холодное сердце и горячий темперамент", – так подписала Лиз свое очередное фото в Instagram.

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Элизабет Кэмбидж выступает за Саутсайд Флайерз из женской Национальной баскетбольной ассоциации. В 2020 году она стала чемпионкой лиги. В составе сборной Австралии Лиз выигрывала бронзовую награду Олимпиады 2012 года, а на ЧМ-2018 завоевала "серебро".

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