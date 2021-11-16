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Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Настоящий бриллиант! Игрок Шахтера попал в ТОП-5 дриблеров мира

Сергей Шаховец
16 ноября, 11:49
Манор Соломон имеет отличные показатели успешных обводок, чем заслужил попадание в престижний рейтинг

Манор Соломон попал в ТОП-5 самых техничных футболистов мира / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Еженедельник CIES Football Observatory представил список самых успешных дриблеров выступающих в 33 лигах мира, согласно данным InStat.

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В рейтинг были включены только игроки, совершившие не менее 40 попыток ведения в текущем сезоне (или в 2021 году для бразильской Серии А). Футболисты ранжированы в списке согласно индексу обводок, то есть количеству успешных действий за 100 минут игры.

Манор Соломон занял 5-е место в списке лучших, имея индекс обводок 8.09 и общий процент успешности обводок в 80,6%.

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Интересно, что в список попали еще два представителя чемпионата Украины. Атакующий вингер Черноморца Георгий Цитаишвили занял 36-е место рейтинга, а еще один "горняк" Тете расположился на 41-м месте.

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Свои показатели футбольные "технари" могут улучшить уже в ближайшем туре УПЛ, который стартует 19 ноября.

Ранее мы сообщали, что согласно рейтинга центра CIES Академия Шахтера заняла второе место в Европе, уступая лишь футбольной школе Аякса.

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