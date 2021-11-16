16 листопада 21:45
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16 листопада 21:45
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Зоря --
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Рух --
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Маріуполь --
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Десна --
Колос --
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Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
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Динамо --
Баварія --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Справжній діамант! Гравець Шахтаря потрапив до ТОП-5 дриблерів світу

Сергій Шаховець
16 листопада, 11:49
Манор Соломон має відмінні показники успішних обведень, чим заслужив потрапляння в престижний рейтинг

Манор Соломон потрапив до ТОП-5 найтехнічніших футболістів світу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Тижневик CIES Football Observatory представив список найуспішніших дриблерів, що виступають у 33 лігах світу, згідно з даними InStat.

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До рейтингу були включені лише гравці, які здійснили не менше 40 спроб дриблінгу цього сезону (або в 2021 році для бразильської Серії А). Футболісти ранжировані у списку згідно з індексом обведень, тобто кількістю успішних дій за 100 хвилин гри.

Манор Соломон посів 5 місце у списку найкращих, маючи індекс обведень 8.09 та загальний відсоток успішності дриблінгу в 80,6%.

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Цікаво, що до списку потрапили ще два представники чемпіонату України. Атакуючий вінгер Чорноморця Георгій Цітаїшвілі посів 36-те місце рейтингу, а ще один "гірник" Тете розташувався на 41-му місці.

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Свої показники футбольні "технарі" можуть покращити вже у найближчому турі УПЛ, що стартує 19 листопада.

Раніше ми повідомляли, що згідно з рейтингом центру CIES Академія Шахтаря посіла друге місце у Європі, поступаючись лише футбольній школі Аякса.

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