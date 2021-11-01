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Место для Фонсеки? Тоттенхэм отправил в отставку главного тренера

Сергей Шаховец
1 ноября, 14:14
Португальский специалист продержался на посту наставника лондонского клуба всего четыре месяца

Нуну Санту и Паулу Фонсека / Фото: Коллаж: Сегодня

После матча 10 тура чемпионата Англии, в котором Тоттенхэм проиграл Манчестер Юнайтед 0:3, был уволен с должности главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Новость об этом 1 ноября сообщил официальный сайт "шпор".

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Вместе с португальским специалистом клуб покидают и его помощники: Ян Катро, Руи Барбоза и Антонио Диас.

Отставку Нуну Санту прокомментировал спортивный директор Тоттенхэма Фабио Паратичи.

"Я знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение.

Нуну настоящий джентльмен, и ему всегда будут рады здесь. Мы хотели бы поблагодарить его и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем", – цитирует слова Фабио Паратичи сайт Тоттенхэма.

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Добавим, Нуну Санту был назначен главным тренером Тоттенхэм Хотспур в июне 2021 года. Контракт был подписан до 2023 года. При этом лондонский клуб летом мог возглавить Паулу Фонсека, но в итоге руководство остановило свой выбор на Санту.

Португалец Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Португальский наставник провел во главе "шпор" 17 матчей. При нем было добыто девять побед при семи поражениях и одной ничьей. После 10-ти сыгранных туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Имя следующего тренер Тоттенхэма обещают назвать в ближайшее время.

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Ранее мы сообщали, что экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека один из главных фаворитов на тренерский мостик английского Ньюкасла.

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